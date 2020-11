Har rykket ut til trafikkulykke

Klokken 13.30 mandag fikk politiet melding om at en varebil og en personbil har kollidert i Løwenstrasse på Forus.

Ifølge politiet skal alle involverte personer være ute av bilene og det er foreløpig ukjent skadeomfang.

Det meldes også at det er røykutvikling fra den ene bilen, at ett felt er stengt, men at trafikken flyter greit.

Klokken 14.10 melder politiet følgende: "Kollisjonen har skjedd i en rundkjøring. Ingen røykutvikling, men materielle skader. Fører av det ene kjøretøyet er kjørt til legevakten for sjekk. Førerne var alene i bilene. Et felt fortsatt stengt til bilene er tauet fra stedet. Trafikken flyter greit forbi".