Roganytt

Klokken 13.15 fikk politiet melding om flere biler som har vært invovlert i et trafikkuhell ved Lindeland nord for Tonstad.

Det er uklart om det er personskade. Nødetater på vei til stedet, melder politiet.

Klokken 14.30 melder politiet at det ikke er personskade, men at to biler må taues bort.