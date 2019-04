Klokken 23.40 mandag meldte politiet at nødetatene har rykket ut til en brann i Eskelandsgeilen på Tasta.

Ifølge politiet skal bygningen være overtent og skal være i et leilighetskompleks med flere leiligheter.

Litt over midnatt meldte politiet at alle beboerne skal være ute av leiligheten og at ingen av leilighetene er beboelig i natt.

Saken oppdatres.