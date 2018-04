Har rykket ut til gressbrann

Roganytt

Klokken 16.15 fredag melder brannvesenet at de har rykket ut til en gressbrann i Hordaveien på Trones i Sandnes kommune.

Like etterpå melder politiet at det ikke er fare for spredning og at nødetatene er på vei.

Klokken 16.30 melder politiet at de og brannvesenet er på stedet. Brannvesenet har startet med å slukke brannen.

Klokken 16.50 meldes det at brannen ble slukket av brannvesenet etter kort tid. Politiet gjør diverse undersøkelser på stedet.

Saken oppdateres.