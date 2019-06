Klokken 14.35 fredag melder brannvesenet at Stangeland og Ålgård stasjon har rykket ut på en brann i bygning i Kubakken på Bogafjell i Sandnes kommune.

Like etterpå melder politiet at det brenner i et rekkehus, at det er mye røyk i området og at nødetatene er på vei.

Ifølge politiet er brannvesenet i gang med slukking. Det skal ikke være folk inne i boligen.

Saken oppdateres.