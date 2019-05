– Har rykket ut til brann i bolig

Litt over klokken 17.00 torsdag melder brannvesenet at de har fått melding om brann i en bolig på Storhaug.

Samtidig melder politiet at brannen er i en tomannsbolig i Hidlegata på Storhaug og at det er på stedet sammen med brannvesenet og helsepersonell.

Noe senere meldte politiet at samtlige beboere er gjort rede for og at det ikke er meldt om skade på person.

Da RA var på stedet holdt fortsatt brannvesenet på med slukkearbeid.

Saken oppdateres.