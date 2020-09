Har rykket ut til arbeidsulykke

Litt før klokken 14.00 tirsdag melder politiet om at de har fått melding om arbeidsuhell i Madlamarkveien. Ifølge politiet er det snakk om en fallulykke.

– Personen er fraktet bort av ambulanse. Var bevisst. Ukjent skadeomfang. Arbeidstilsynet er varslet. Politiet på vei til stedet, meldte politiet.

Noe senere melder politiet at det er en mann i 60-årene som har har falt ned fra et stillas i forbindelse med bygg under oppføring.

Saken oppdateres.

LES OGSÅ: Samboerpar tatt for promillekjøring