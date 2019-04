Har innført bålforbud fra og med lørdag

– Rogaland brann og rednings IKS (RBR) har besluttet å innføre bålforbud. Dette innebærer at det ikke er tillatt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og utmark. Dette gjelder både bråtebrenning, flatebrenning og bålbrenning i naturen. Også de som allerede er meldt inn til brannvesenet, skriver brannvesenet på sine nettsider.



Lørdag 13. april har RBR brukt store ressurser på å få kontroll på to branner ved Øykjafjellet Noredalen og ved Gjesdalveien 668 i Gjesdal. Begge startet som følge av planlagt flatebrenning som kom ut av kontroll.

Vanligvis trer det generelle bålforbudet i kraft fra og med 15. april til 15. september hvert år. I denne perioden er det ikke tillatt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og utmark. Forbudet gjelder over hele landet.



Skogbrannfaren øker

– RBR vurderer situasjonen nå som så alvorlig at vi har valgt å innføre bålforbud før tiden. Det er også meldt fint vær og mer vind i dagene som kommer. Dette vil bidra til å øke skogbrannfaren, melder brannvesenet



Det fine været den siste tiden har ført til at det er svært tørt i gammelt gress, visne planter, løv og lyng. Dette er med på å øke skogbrannfaren. Enkelte områder er nå så tørre at det er uforsvarlig å tenne bål og bruke engangsgrill. Alle må vise aktsomhet og opptre på en slik måte at det ikke oppstår brann. Dette gjelder alle, hele tiden og over alt. Er du i tvil om bålbrenning eller grilling kan medføre brann. Er det bedre å stå over!

Det utvidede bålforbudet gjelder RBR sine eierkommuner: Finnøy, Forsand, Gjesdal, Klepp, Kvitsøy, Sola, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Stavanger, Strand og Time.

På grunn av værsituasjonen er det ikke tillatt å brenne utendørs. Dette gjelder flatebrenning og bråtebrenning. Det er derfor midlertidig ikke mulig å sende inn skjema om utendørs brenning.