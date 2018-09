Roganytt

Litt over klokken 11.15 tirsdag kom følgende melding fra politiet:

– Nødetatene er på stedet etter melding om en stor krane som har veltet og truffet en bil. Det skal ikke være skadde personer. Området avsperres. Politiet jobber på med å få klarlagt årsak til hendelsen, melder politiet.

Helene Strand, operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, sa til RA at raskt var på stedet etter å ha fått melding

– Der så vi at en bil var knust, men ingen personer var skadet, utrolig nok, sa Strand til RA.

Erik W. Rand, politiadvokat i Sør-Vest politidistrikt, sier til RA at status i saken er at de har gjennomført straksetterforskning på stedet ved å foreta avhør.

– Vi har også hatt krimteknikere på stedet som blant annet har tatt bilder kranen som veltet, sier Rand til RA.

LES OGSÅ: Stor kran har veltet over bil

Forskjellige hypoteser

Ifølge Rand har også politiet sikret dokumentasjon på kranbilen.

– Neste skritt er å sammenstille det vi har og vurdere om vi trenger flere opplysninger, sier Rand og fortsetter:

– Vi jobber ut fra forskjellige hypoteser på hva som kan være årsaken til ulykken. Om kranbilen var i teknisk fullgod stand, om den har blitt brukt riktig og om løftet har blitt gjennomført i forhold til det regelverket som foreligger.

Rand sier at politiet så langt ikke har konkludert og at de vil foreta en grundig vurdering i denne saken.

Det var en kranbil fra Sviland transport som veltet.

Firmaet har kommet med følgende pressemelding på sin nettsider:

«Sviland Transport AS har dessverre hatt en alvorlig uønsket hendelse 4.9.18. En av våre kranbiler veltet under arbeid ved Domkirkeplassen i Stavanger. Til alt hell kom ingen personer fysisk til skade. Hendelsen undersøkes nå av politiet og arbeidstilsynet. Før vi har resultatene av dette arbeidet ønsker vi ikke å spekulere på årsaken eller andre forhold. Sviland Transport ser svært alvorlig på hendelsen og vil også gjennomføre egne undersøkelser. Samtidig fokuserer vi på å følge opp de involverte på best mulig måte».