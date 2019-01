Det var den 54 år gamle Adam Terlinski som omkom etter fallulykken på en arbeidsplass i Tananger forrige torsdag. Mannen døde på Stavanger universitetssjukehus i helgen. Han er polsk, og hans pårørende i Polen er varslet, skriver Stavanger Aftenblad.

Ulykken skjedde da han falt fra en lift i 13.00-tiden torsdag i forrige uke.

Politiet etterforsker ulykken.

– Vi har startet etterforskning for å finne ut hvordan og hvorfor denne ulykken skjedde, og om det eventuelt er noen som kan stilles til ansvar for den, sier politiadvokat Erik W. Rand ved seksjon for Nordsjø- og miljø i Sør Vest politidistrikt, til avisen.

