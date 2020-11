Har fått melding om røykutvikling i bedrift

Klokken 10.35 tirsdag melder politiet om at de skal ha fått melding om røykutvikling i en bedrift i Kvitsøygata i Stavanger.

Ifølge politiet skal samtlige ansatte være ute av bygningen.

Klokken 10.47 ble det meldt at politi og brannvesenet er på stedet, at det ikke er brann, men lekkasje av det som trolig er kjølevæske. Ifølge politiet vil brannvesenet vil undersøke nærmere, og deter ingen fare for beboere i området.

