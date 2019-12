Klokken 09.00 mandag meldte innehaver av butikk på Nærbø at det hadde vært uvedkommende inne i lokalene i løpet av natten.

– Det var stjålet tobakksvarer. Gjerningspersonen(e) har antagelig banet seg adgang via et knust vindu. Har også sparket inn et gitter.

Ifølge politiet har en patrulje vært på åstedsundersøkelse og etterforsker saken videre.