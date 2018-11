Handlet i nødverge – frifunnet for flaskevold mot vakt på utested

Da saken gikk i Stavanger tingrett i november i fjor ble 29-åringen dømt til syv måneders fengsel. Han ble også dømt til å betale fornærmede 70.000 kroner i oppreisningserstatning.

Saken var nylig oppe i Gulating lagmanns rett i den aller siste lagrettesaken (sak med jury) som ble avholdt i vårt distrikt.

Og der kom juryen til at mannen skulle frifinnes når det gjaldt skyldspørsmålet. Hendelsen fant sted på et utested på Strandkaien natt til den 16. april 2016.

Når det gjaldt oppreisningserstatningen kom fagdommerne at han også skulle frifinnes for dette.

Ble dyttet

Fagdommerne la til grunn at 29-åringen var på det aktuelle utestedet og at dette var tettpakket med gjester denne natten. På et tidspunkt oppsøkte vakten 29-åringen som sto og snakket med en kvinne på stedet. 29-åringen hadde da en ølflaske av glass i hånden.

Dommerne la til grunn at vakten kontaktet 29-åringen med å dytte/skubbe til ham, noe som gjorde at 29-åringen dyttet tilbake.

Vakten tok da et hals/nakkegrep på 29-åringen og prøvde å trekke ham til seg og legge ham i bakken.

29-åringen fikk vridd seg ut av grepet og slo vakten i hodet mens han hadde flasken i hånden. Etter dette slo han på nytt uten flaske i vaktens hode.

Som en følge av det første slaget fikk vakten et betydelig kutt i hodet som måtte sys med et stort antall sting og vakten har i store deler etter hendelsen vært sykmeldt.

Likevel kom dommerne til at 29-åringen hadde handlet i nødverge da vakten tok halsgrep på ham og forsøkte å presse ham ned.

Ifølge 29-åringen ble han livredd og så for seg at han skulle bli utsatt for blind vold med stort skadepotensial.

Videoopptak

Dommerne kom til at dette underbygges av opptak fra videokamera på stedet og vitneforklaringen fra kvinnen 29-åringen sto rolig og snakket med.

«Vakten sin forklaring, dels i retten, og dels til politiet, om at han bare gjorde den vanlige jobben sin som vakt da han grep inn og etter hvert grep fatt i 29-åringen, er etter lagmannsrettens syn åpenbart uriktig på flere punkter», heter det i dommen.

Dommerne kom til at 29-åringen i forkant av hendelsen ikke oppførte seg aggressivt eller til sjenanse og viste blant annet til videoopptaket som var gjort på stedet.

Gunnar Øystein Helgevold, 29-åringens forsvarer, sier at han er godt fornøyd med dommen.

– Dette var tidenes siste frifinnelse med jury i Gulating lagmannsrett. Han ble frifunnet av både juryen og dommerne og dette er en korrekt frifinnelse, sier Helgevold til RA.

