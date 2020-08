Tirsdag ettermiddag meldte politiet at nødetatene var på vei til Hana skole etter melding om mulig gasslekkasje, klokken 13.40.

Skolen skal ha blitt evakuert.

Like etterpå melder brannvesenet på Twitter at de har sjekket ut meldingen om mistenkelig lukt på Hana skole.

Mannskapene på stedet bekrefter at det kun er snakk om en sprinkleralarm som er utløst, og at alt er ok.