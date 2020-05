Hadde overlast og skrev ut gebyrer på 20.650 kroner

Statens Vegvesen har vært ute og kontrollert massetransporten i morgentimene torsdag.

I den forbindelse ble seks vogntog kontrollveid på Stavanger trafikkstasjon.

Fire av disse hadde overlast og det ble skrevet ut gebyrer på til sammen 20.650 kroner.

Én fører fikk i tilegg et gebyr på 8000 kroner for manglende autopassavtale for tunge kjøretøy.

I tillegg måtte én varebil måtte laste av 100 kilo før videre kjøring.

