Hadde gjeld til MC-klubb – forsøkte å robbe gullsmedbutikk med bil

En 42-åring fra Klepp og en 51-åring fra Nærbø møtte nylig i Lister tingrett tiltalt for å ha forsøkt å bryte seg inn i en gullsmedbutikk i Flekkefjord den 22. januar i fjor.

42-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han møtte i retten. Ifølge 42-åringen hadde han 100.000 kroner i narkotikagjeld til en MC-klubb i distriktet. I den forbindelse hadde han hatt sterk pågang om å betale denne gjelden og han hadde fått juling en gang for dette og truet med ytterligere represalier dersom han ikke betalte.

Det førte til at han flyttet inn til 51-åringen og ifølge 42-åringen visste 51-åringen at han var utsatt for sterk pågang av denne MC-klubben han skyldte penger til.

Ifølge 42-åringen hadde han hørt om den aktuelle gullsmedbutikken «gjennom miljøet».

Stjal bil

51-åringen har ikke erkjent straffskyld for hendelse og har heller ikke vært villig til å forklare seg for politiet.

Lister tingrett la til grunn at de begge planla å dra til Flekkefjord for å innbrudd i gullsmedbutikken. Retten la også til grunn at de på veien stjal en bil og brukte denne til å kjøre inn i inngangspartiet på gullsmedbutikken.

Kom ikke inn

De lyktes ikke med å ta seg inn i denne, men det ble påført skader på inngangspartiet og bilen i forbindelse med at de krasjet inn i butikken.

I bilen ble det funnet en hammer og fire søppelsekker og retten la til grunn at dersom de hadde lyktes med forsøket så ville det ha blitt stjålet for store verdier.

42-åringen ble også dømt for ruskjøring og kjøring uten å ha gyldig førerkort og straffen ble fastsatt til seks måneders fengsel som er en fellesstraff med en tidligere dom.

51-åringen ble dømt til 90 dagers fengsel.

Hans Marius Thorsnæs, 51-åringens forsvarer, sier til RA at hans klient fastholder at han ikke var involvert i innbruddsforsøket.

– Jeg vil nå gå gjennom dommen med min klient og vurdere om dommen skal ankes når det gjelder bevisvurderingen med tanke på skyldspørsmålet, sier Thorsnæs til RA.

