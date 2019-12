Hadde for mye last – må punge ut

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland fra klokken 07.00 til klokken 15.00 onsdag.

Totalt 72 kjøretøy ble kjørt gjennom kontrollplassen. Av disse kjøretøyene ble 13 kjøretøy kontrollert for vekt, vinterdekk, antall snøkjettinger, vektårsavgift, lastsikring, bremse, lys og annet tekniske ting.

LES OGSÅ: Kjørte rundt med 2400 liter flybensin på tilhenger uten bremser

Ifølge vegvesenet var resultatet følgende:

Et vogntog fikk gebyr på 29.000 kroner for overlast, og her måtte det avlastes og omlastes for videre kjøring.

På grunn av utilstrekkelig sikring av last fikk en sjåfør kjøreforbud og pålegg om å sikre lasten forsvarlig og forskriftsmessig før videre kjøring.

En sjåfør måtte fjerne sikthindrende gjenstander i frontruten før de kunne kjøre videre.

Et kjøretøy med full last fikk kjøreforbud på grunn av at lasten var skjev, når kjøretøyet kjørte ble lastebredden på semitraileren større en den lovlige bredden, derfor måtte sjåføren ordne bredden til lasten før videre kjøring.

Et kjøretøyet fikk mangel for dekkskade med kort frist for utbedring.

Et vogntog vil bli rapportert på grunn av feil avgiftsgrunnlag for vektårsavgift.

LES OGSÅ: Fikk ikke kjøre videre

LES OGSÅ: Bobiler fikk ikke kjøre videre