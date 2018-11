Hadde elleve kilo marihuana i oppvaskmaskin

To nordmenn, som begge er 32 år gamle, og en 30 år gammel albaner møtte nylig i Gulating lagmannsrett.

Ifølge tiltalen skal de i juli i fjor ha forsøkt å innføre 10.913 gram med marihuana fra Hellas til Norge.

Marihuanaen var skjult i en oppvaskmaskin som ble sendt som en postforsendelse.

Forsøket mislyktes da narkotikaen ble oppdaget og beslaglagt av tollvesenet i Köln, Tyskland. Etter dette ble oppvaskmaskinen sendt videre og levert på den ene 32-åringens adresse på Sola.

Aksjonerte ved levering

Da maskinen ble levert den 10. juli var 32-åringen og en annen albaner til stede. Etter at pakken var levert aksjonerte politiet og pågrep begge. Denne albaneren har erkjent straffskyld for forholdet og er dømt for dette i en

tilståelsessak i Jæren tingrett i desember i fjor.

Den andre 32-åringen og den 30 år gamle albaneren ble pågrepet av politiet den 19. juli.

Ingen av de tre som nylig fikk behandlet saken i lagmannsretten har erkjent straffskyld for innførselen av marihuanaen.

Trafikkdata sentralt bevis

Retten kom likevel til at de skulle dømmes. Sentralt i bevisførselen var trafikkdata der politiet har gått gjennom hvem som var i kontakt med hvem.

Når det gjaldt 32-åringen som ble pågrepet sist, kom retten til at han kan knyttes til alle telefonene som har vært sentrale i saken. Retten kom også til at framsto som lite troverdig under sin forklaring og at han husket påfallende lite fra denne perioden.

Tygde i stykker sim-kort

Den 30 år gamle albaneren har nektet ethvert kjennskap til marihuanaen. Han forklarte at han ble kjent med 32-åringen via felles venner og at han ble med ham til Norge for å se hvordan det var der og for å få seg arbeid.

Retten kom til også han kunne knyttes til de aktuelle telefonene. I tillegg tygde han i stykker et sim-kort og deler av en lapp med et telefonnummer da han ble pågrepet.

Når det gjaldt 32-åringen som mottok oppvaskmaskinen i boligen sin kom retten også til at han var skyldig.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at han er lettere psykisk utviklingshemmet og dømte ham til fengsel i ti måneder.

Den andre 32-åringen ble dømt til fengsel i tre år og fire måneder, der han får fradrag for 503 dager i varetekt. Han ble også dømt til inndragning av 179.310 kroner til fordel for statskassen.

Den 30 år gamle albaneren ble dømt til fengsel i to år og ti måneder, der han får fradrag for 425 dager i varetekt. I tillegg fikk han inndratt 33.912 kroner til fordel for statskassen.

