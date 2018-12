Hadde 32 kilo snus

19-åringen møtte nylig i Dalane tingrett tiltalt for en rekke lovbrudd. Der kom han med en uforbeholden tilståelse i henhold til alle punkt i tiltalen.

Blant annet hadde han med seg 32,3 kilo snus, 0,25 kilo andre tobakksvarer og 2250 pakker med sigarettpapir da tollerne stoppet ham på E6 ved Svinesund den 23. september 2017.

Natt til 15. oktober 2017 kjørte han også bil med 0,7 i promille.

Kjøreturen endte med at han kjørte ut av veien og over en gang- og sykkelsti, gjennom to hekker og inn i en hage der han traff en terrasse før han igjen kolliderte med kanten på en husvegg.

Politiet målte opp bremsesporene i forbindelse med ulykken og Statens vegvesen har konkludert med at han holdt minst 120 kilometer i timen da ulykken fant sted.

Fartsgrensen på stedet er 50 kilometer i timen.

Kort tid før denne kjøreturen skaffet 19-åringen seg stjålne kjennemerker som han satte på sin egen bil.

Den 20. desember i fjor unnlot mannen også å stanse for politiet til tross for at det var gjort tegn om å stanse ved hjelp av sirene og blålys.

Mor meldte fra

Under kjøreturen hadde han høy hastighet og vinglet i veibanen før han kolliderte med en møtende lastebil og deretter kjørte ut av veien.

Kollisjonen førte til materielle skader på egen bil og på lastebilen.

Det var moren til 19-åringen som meldte fra til politiet om at sønnen var ute og kjørte uten å ha gyldig førerkort. Da politiet innhentet 19-åringens bil hadde han allerede kollidert.

Nøkkelen til bilen sto i og bakhjulet spant i snøen. 19-åringen hadde selv løpt ut på et jorde.

Fant skoene i snøen

Politiet fulgte fotsporene og beslagla skoene hans som han hadde mistet i snøen.

19-åringen ble også dømt for to tilfeller av kjøring uten førerkort.

22. desember 2017 oppbevarte han også åtte gram marihuana. 30. januar og 12. april i år oppbevarte han henholdsvis 31 og 23 gram med MDMA/ecstasy.

Også siste gangen var det hans mor som fant narkotikaen og hun meldte fra om dette til politiet.

I forbindelse med straffeutmålingen kom retten til at oppbevaring av MDMA var det mest alvorlige forholdet.

Må i fengsel

I formildende retning la retten vekt på at han ga en uforbeholden tilståelse for alle forhold i retten.

Retten kom til at de ikke var grunnlag for å gi 19-åringen samfunnsstraff og viste til at han ikke var i en rehabiliteringssituasjon.

Straffen ble fengsel i ett år og 30.000 kroner i bot. Han fikk også tre år sperrefrist på førerkort og fikk inndratt 32,3 kilo snus og pakkene med sigarettpapir.

