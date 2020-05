Sør-Vest politidistrikt melder om følgende hendelser natt til søndag:

#Stavanger: Mann i 50-årene anmeldes for pirattaxikjøring. Bilen ble avskiltet og fører fikk bruksforbud på den.

#Stavanger: Mann (34) anmeldt for såkalt «kompiskjøring». Stanset i Kannikgata.

#Stavanger: Flere personer på forskjellige adresser i sentrumsområdet har fått pålegg om å roe ned skrik, skrål og høy musikk. Dersom de ikke følger pålegget de har fått, vil de bli anmeldt.

#Stavanger: Ung gutt (18) ble cirka klokken 23.10 truet til å gi fra seg diverse alkohol ved Vaulen badeplass. Gjerningsgutten sa at han hadde kniv. De to gjerningspersonene, to gutter på 14 og 16 år, hadde gjemt seg i noen busker på Vaulen badeplass og overga seg da politihunden nærmet seg skjulestedet. De to guttene anmeldes begge for trusler og tyveri. Foreldrene er varslet og guttene er nå hos barnevernsvakten.

#Stavanger: Flere patruljer befant seg på en adresse på Storhaug, der en mann klokken 23 ble sett viftende med en stor kniv. Han var hissig og oppførte seg på en svært skremmende måte. Klokken 23.32 meldte patruljene at de hadde kontroll inne på adressen. Patruljene identifiserte gjerningsmannen, men fant ikke den omtalte kniven. Det var flere mennesker i leiligheten. Leietaker ble pålagt å avslutte festen. Mannen som angivelig skal ha viftet med en kniv er i 20-årene.

Operasjonssentralen ble for øvrig nedringt av meldinger om høy musikk og festbråk.

– Vi ber folk om å vise hensyn, slik at alle kan få nyte kvelden og natten i fred og ro. God pinse fra oss som er på jobb, skrev politiet på Twitter.