Gutt skulle tenne bål - startet gressbrann i populært turområde

Det var like over klokken 18.00 lørdag kveld at nødetatene fikk melding om en gressbrann i området på vei opp til Dalsnuten på Gramstad i Sandnes kommune.

Politi og brannvesen rykket ut.

Politiet kom da i kontakt med en gutt i slutten av tenårene og hans mor.

Tente bål

Gutten har gjort et forsøk på å tenne bål ved et gammelt steinhus. Dette gikk ikke helt etter planen.

– Bålet spredde seg til å bli en brann. Det er veldig tørt på stedet. Gutten blir anmeldt for ulovlig bålbrenning, melder operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.

Ca 1 mål er svidd av, opplyser politiet. Det er ikke lov å gjøre opp ild ute for tiden. Torsdag innførte brannvesenet totalforbud mot bål ute på grunn av brannfare.

