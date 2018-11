– Gutt gikk gjennom isen på Hommersåk

Klokken 1205 lørdag melder politiet at de har fått melding om at to personer har gått gjennom isen på Frøylandsvatnet på Hommersåk.

– En skal angivelig være dratt opp på land. Ukjent tilstand. Nødetatene på vei. Oppdatering følger, meldte politiet.

Like etterpå ble det meldt at begge personene er dratt opp på land, men at foreløpig er tilstanden til de to ukjent.

Også brannvesenet melder at de har rykket ut etter melding om drukning, Frøylandsvatnet, Hommersåk, Sandnes kommune.

Klokken 12.10 ble det fra politiet meldt at det er to barn som har vært i vannet.

– To voksne har deltatt i redningen av barna. Alle er på land. Uvisst skadeomfang, meldte politiet.

Klokken 12.27 kom en siste oppdatering fra politiet.

– To små gutter har vært på isen. En har gått gjennom isen. Den andre gutten har ikke gått gjennom isen. To tilfeldig forbipasserende voksne har kommet til stedet og fått de opp fra isen. Guttene skal tilsynelatende være i ok form. Gutten som har vært gjennom isen og den ene av av de to "redningsmennene" er kjørt til SUS for sjekk da de var noe nedkjølt, meldte politiet.

Brannvesenet advarer mot usikker i og skriver på Twitter at isen på ingen av vannene i distriktet er sikre.