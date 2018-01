Gulvfirma gikk konkurs

Roganytt

Det var Sivertsen Gulvservice AS som begjærte sitt bo tatt under rettens behandling som konkursbo.

Sivertsen Gulvservice AS holder til på Hundvåg og har blant annet drevet med sliping av gulv, trapper og benkeplater.

Sivertsen Gulvservice AS omsatte i 2013 for 208.000 kroner og fikk et resultat på 42.000 kroner før skatt

Stavanger tingrett la skyldnerens opplysninger til grunn og kom til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Retten kom også til at betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Leif Inge Håland er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 21. februar.

