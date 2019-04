Gressbrann på Lyefjell slukket

Klokken 16.44 fikk politiet melding om lyng- og gressbrann på Lyefjell.

Like etter klokken 17.00 skriver de på Twitter at det er åpne flammer cirka 30 meter fra nærmeste hus, og at huseier er med på slukkingen.

– Brannvesenet melder at de har delvis kontroll på flammene. Beboere i fire hus er foreløpig evakuert, skriver operasjonsleder på Twitter.

Rundt klokken 17.30 melder politiet at det nå er kontroll på flammene.

– Retning på gressbrannen er nå på vei bort fra bebyggelse. Det er ikke meldt om skade, opplyser de på Twitter.

En halvtime senere melder politiet at brannen er slukket.

– Brannvesenet vil være på stedet en stund fremover for å kontrollere, skriver politiet og legger til at de foretar avhør og oppretter sak.

– Opplysninger kan tyde på at brannen har startet som en følge av arbeid på stedet, avslutter de.