Klokken 16.44 fikk politiet melding om lyng- og gressbrann på Lyefjell.

Like etter klokken 17.00 skriver de på Twitter at det er åpne flammer cirka 30 meter fra nærmeste hus, og at huseier er med på slukkingen.

– Brannvesenet melder at de har delvis kontroll på flammene. Beboere i fire hus er foreløpig evakuert, skriver operasjonsleder på Twitter.