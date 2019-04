Gressbrann i Gjesdal slukket

Klokken 10.45 lørdag melder politiet om at de har melding fra brannvesenet om lyng/gressbrann i området Gjesdalsvegen på Ålgård.

– Brannen skal være ute av kontroll og sprer seg hurtig og brannen kan være til fare for bebyggelse, melder politiet.

Omkring et kvarter senere meldte politiet at brannvesenet forsøker å få kontroll på 5 til 6 mål mot et skogholt og at det er ikke lenger skal være fare for bebyggelse.

Klokken 11.20 ble det meldt at det fortsatt ikke skal være kontroll på brannen og at denne nå sprer seg oppover en li.

– Vi har ikke kontroll på brannen, og det er forferdelig travelt her akkurat nå. Men det er ikke fare for hyttene i området, sier vakthavende Svein Nesse ved Stavanger brannstasjon til Stavanger Aftenblad klokken 11.45.

Først klokken 20.30 lørdag meldte brannvesenet at brannen i Gjesdalveien er slukket og grunneier overtar og blir igjen i og går over området med frivillig brennelag.

LES OGSÅ: Har innført bålforbud fra og med lørdag