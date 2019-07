Gravsteiner på kirkegård veltet – mann pågrepet

Politiet fikk i dag klokken 11.46 melding fra Sandnes kommune om at flere gravstøtter var veltet på Soma Gravlund.

Da politiet kom til stedet viste det seg at en rekke gravsteiner var utsatt for skadeverk. 15 av gravsteinene var veltet, i tillegg til at 30 gravsteder var utsatt for skadeverk som knust pynt, ødelagte blomster og tilsmurt med det som kunne fremstå som blod.

– Det ble funnet spor på stedet, som sammen med tips førte til at politiet pågrep en mistenkt person omkring klokken 15.00 mandag. Den pågrepne er en mann i 20-årene, sier jourhavende jurist Christine Kleppa i Sør-Vest politidistrikt.

Den pågrepne mannen har status som siktet, og han er så langt ikke avhørt.

Kleppa sier til RA at mannen er en kjenning av politiet og at han tidligere er dømt for skadeverk.

– Vi vurderer også om mannen skal framstilles for varetektsfengsling og vil ta stilling til dette tirsdag, sier Kleppa til RA.

Hun sier at siktede nå befinner seg i arresten og at han trolig vil bli avhørt tirsdag.