Gikk til angrep etter krangel om engelsk fotball

Den 31. juli i fjor var den 24 år gamle kvinnen på Gladmatfestivalen sammen med kjæresten, moren og hennes stefar.

I løpet av kvelden kom det til uenigheter om engelsk fotball mellom 24-åringens kjæreste og hennes stefar.

Dette foregikk såpass høylytt at en ordenspatrulje fra politiet måtte gå imellom og roe de to.

Ifølge dommen fra Stavanger tingrett førte krangelen til at det ble dårlig stemning mellom 24-åringen og kjæresten.

Senere på natten ble den samme patruljen oppmerksomme på 24-åringen og kjæresten som nå var i Kongsgata der kranglet høylytt.

Da 24-åringen hadde en hevelse over øyet ville patruljen avklare om hun var utsatt for vold av kjæresten eller andre.

LES OGSÅ: Hadde joggebukse – fikk ikke komme inn

Etter en samtale med de to fant patruljen ut at de to av ordensmessige hensyn ikke burde fortsette sammen på byen.

Da ble kjæresten utagerende og det ble besluttet å pågripe ham for ordensforstyrrelse.

Samtidig ga politiet beskjed til 24-åringen om at de ikke hadde flere tilgjengelige biler, og at hun måtte vente med å bli transportert hjem.

Da slo hun seg vrang og gikk til angrep på politipatruljen. Blant annet klorte hun en politibetjent i armen og forsøkte å klore og slå henne i ansiktet.

LES OGSÅ: Bryllup på Jæren: Slo søster og knivstakk bror

Også en annen politibetjent ble klort i ansiktet slik at han begynte å blø.

På vei til arresten kom hun også med en rekke skjellsord mot politiet.

Dermed kom Stavanger tingrett til at hun skulle dømmes for vold og for å ha forulempet offentlig tjenestemann.

Straffen ble fengsel i 45 dager og hun ble også dømt til å betale 11.000 kroner i erstatning til den ene politibetjenten.

LES OGSÅ: Får ikke tilgang til sexhjelpemidler

LES OGSÅ: Hørte at den bjeffet, ble opprørt og brøt seg inn hos vekterfirma for å hente hunden sin