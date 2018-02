Gikk inn på rom og voldtok kvinne som hadde hatt sex med kameraten

Roganytt

Voldtekten fant sted i en bolig i Stavanger sentrum natt til den 10. juni i fjor.

Samme kveld hadde 17-åringen vært i moskeen i Stavanger der har traff to venner. Etter dette dro de tre til Stavanger sentrum.

Der observerte de fornærmede som satt på en benk. De kom i prat med henne, og de inviterte henne hjem for å høre på musikk – noe fornærmede takket ja til.

I leiligheten hørte de på musikk og pratet. Det var mest den ene kameraten til 17-åringen som snakket med fornærmede fordi han var den eneste av dem som snakket greit norsk.

Snakket om sex

Etter en stund dreide samtalen seg inn på sex og hvem av de tre fornærmede likte best.

Hun pekte på den andre kameraten til 17-åringen.

Han tok henne i hånden og de gikk inn på et soverom der fornærmede hadde frivillig sex med ham.

Etter dette forlot han soverommet. Mens fornærmede var alene på soverommet og holdt på å kle på seg kom 17-åringen inn.

Han tok henne hardt i armene og hun falt ned i sengen med 17-åringen oppå seg.

Ble sprayet i ansiktet

Til tross for at hun gjorde motstand, sa stopp og ba ham om å ikke gjøre det voldtok han henne. Voldtekten ble avsluttet etter kort tid ved at fornærmede sprayet ham i ansiktet med forsvarsspray med farge.

17-åringen nektet i retten for å ha voldtatt fornærmede, men ble ikke trodd.

Blant annet viste retten til at fornærmedes forklaring ble støttet av de to andre guttene som var på stedet.

I tillegg la retten vekt på at 17-åringens forklaring på hva som hadde skjedd var vinglete og inkonsistent.

Dermed kom Stavanger tingrett til at han skulle dømmes for forholdet.

Må i fengsel

I forbindelse med straffeutmålingen vurderte retten å gi ham såkalt ungdomsstraff eller samfunnsstraff, men fant dette ikke anvendelig da 17-åringen blant annet ikke hadde erkjent voldtekten.

Dermed kom retten til at straffen skulle settes til fengsel i tre år og fire måneder, og at to år og åtte måneder av straffen skulle utsettes med en prøvetid på tre år.

I tillegg ble 17-åringen dømt til å betale fornærmede 150.000 kroner i oppreisningserstatning.

Anne Kroken, 17-åringens forsvarer, sier at dommen allerede er anket.

– Både når det gjelder bevisvurderingen og skyldspørsmålet. Jeg er også uenig i straffeutmålingen. Det klare utgangspunkt er at det ikke skal brukes ubetinget fengsel når en er under 18 år. Min klient burde ha blitt dømt til samfunnsstraff, sier Kroken til RA.

