Gikk bort til mann, lente hodet bakover og skallet ham med stor kraft i ansiktet

Natt til 1. mai 2018 var den 24 år gamle mannen ute på byen sammen med venner. Han hadde drukket mye alkohol og var beruset.

Omkring klokken 02.45 traff han på fornærmede som han ikke kjente fra før.

24-åringen var oppspilt og sa høyt at «alle utlendinger må komme seg hjem der de kommer fra». Fornærmede hørte dette og sa at «alle som mener det, er pyser».

Etter dette ble det et kort ordskifte mellom dem, og kontakten ble avsluttet uten at det utviklet seg dårlig stemning. Fornærmede og vennene hans gikk deretter til et spisested ved Torget i Stavanger for å kjøpe nattmat.

LES OGSÅ: Forlot samboeren på restaurant og gikk på strippeklubb

Gikk bort til fornærmede

Etter en stund kom også 24-åringen inn på spisestedet.

Plutselig og uten foranledning gikk tiltalte bort til fornærmede, lente hodet bakover og skallet ham med stor kraft i ansiktet, slik at fornærmede falt i gulvet.

Politiet kom raskt til stedet, og 24-åringen ble identifisert og pågrepet etter kort tid.

24-åringen har erkjent straffskyld for forholdet og fikk noe strafferabatt for dette. Samtidig la Stavanger tingrett vekt på at han tidligere er dømt for voldslovbrudd.

Straffen ble fengsel i 90 dager og han må også betale 15.000 kroner i oppreisningserstatning til fornærmede.

LES OGSÅ: Sovnet i bil etter at han hadde kjørt kjæresten til fengselet

LES OGSÅ: Planla stort bryllup – kjøpte 355 liter sprit