Gikk amok og fikk tak i slegge i politibil

En 39 år gammel mann fra Ryfylke møtte nylig i Stavanger tingrett for å ha kommet med trusler mot politiet.

Hendelsen fant sted natt til 1. januar i år. 39-åringen hadde på nyttårsaften valgt å være hjemme sammen med familien og rundt midnatt gikk de ut for å se på fyrverkeriet. De kom da i kontakt med naboer, blant annet den ene naboen som bodde omkring 100 meter fra 39-åringen. I løpet av natten oppsto det en situasjon mellom denne naboen og 39-åringen som medførte at begge ble lettere skadet. Ifølge Stavanger tingrett var det uklart om dette skyldtes en fysisk konfrontasjon mellom dem, eller at de skadet seg ved at de falt, ikke minst ved at det var glatt og vått. Det er også på det rene at de drakk noe whisky sammen denne natten.

Ringte til politiet

Da de gikk hjem hver til seg, ringte naboen til politiet og forklarte at han og 39-åringen hadde havnet i noe «håndgemeng» og en politibil dro til stedet. Politipatruljen traff på naboen som var noe oppskaket. Naboen hadde også funnet fram et våpen og opplyste at han var redd for 39-åringen.

For å høre 39-åringens versjon av hva som hadde skjedd gikk to politibetjenter over til hans hus og ringte på.

39-åringen kom da ut og ble sint da han så at det var uniformert politi som sto utenfor. Han kalte dem for jævler, selv om de forklarte at de bare ønsket å høre hva som hadde skjedd i forhold til naboen. 39-åringen forsøkte også å løpe fra stedet og etter hvert oppsto det et basketak mellom 39-åringen og politiet, samt gjentatte ukvemsord mellom dem. Etter hvert fikk de satt på ham håndjern bak på ryggen og tok ham med i en cellebil som kjørte mot ferjekaien på Tau, hvor det skulle komme flere polititjenestemenn og hente ham.

Ødela dør

Da de kom fram til kaien hadde han klart å få hendene fram og han klarte også å ødelegge dørene på cellebilen ved å sparke opp disse. Politiet valgte å bruke pepperspray på ham og dette ga en midlertidig effekt, men han var etter kort tid tilbake med ny utagering inne i bilen. Blant annet løsnet han flere faste gjenstander i bilen. Etter at det hadde vært stille en stund hørte politiet en lyd som tilsa at 39-åringen hadde klart å ødelegge hengelåsen til en kasse i bilen.

I denne lå det blant annet brekkjern og «pitcher» som er en slags slegge.

Da politiet så at han sto med denne sleggen i hånden opplevde de situasjonen som så alvorlig og farlig at de valgte å finne fram et elektrosjokkvåpen og skjøt 39-åringen.

Det medførte at han ble bevisstløs en stund, slik at en ambulanse ble kontaktet, og han ble deretter fraktet til Stavanger. Stavanger tingrett kom til at han skulle dømmes for skadeverk og at han ved vold eller trusler har påvirket en offentlige tjenestemann til å foreta eller unnlate en tjenestehandling.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at 39-åringen tidligere er dømt for vold mot politiet. Denne gangen ble straffen fengsel i 24 dager der han får fradrag av to dager i varetekt.

