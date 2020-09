Gatekjøkken gikk konkurs

Det var Øya Grillen AS som fredag var i Lister tingrett og meldte oppbud.

Øya Grillen AS har holdt til i Kvinesdal.

Gatekjøkkenet omsatte i 2019 for litt over 2,8 millioner kroner og har hatt kebab, burger og pizza med mer på menyen.

Retten kom til at den skulle legge skyld og kom videre til at det antas at selskapet er ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Retten kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Ingvald Snerthammer er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt 23. oktober.

