Klokken 11.36 fikk Sør-Vest politidistrikt melding om en brann i en container på Mekjarvik i Randaberg.

Brannen var i ferd med å spre seg til et overbygg, og nødetatene dro til stedet.

– Brannvesenet melder om små gassflasker, og det er opprettet en sikkerhetsavstand på 300 meter, skriver politiet på Twitter.

LES OGSÅ: Overgrepssaken på Lye: Politiet ønsker kontakt med gutt på stein

Trafikk sperres

Trafikken sperres mot E39 og inn til Mekjarvik, og personellet på stedet er evakuert.

Brannvesenet ber innbyggerne nær røykutsatt område om å lukke dører og vinduer, og å slå av ventilasjonsanlegget.

– Vi jobber med å slukke brannen. Vi har mye ressurser på stedet, blant annet fire mannskapsbiler, to høydereskap og innsatsleder, samt at vi får bistand fra flyplassen med en brannbil, skriver brannvesenet på Twitter.

LES OGSÅ: Kjørte rundt med disse slitte dekkene

Brenner fortsatt

Klokken 12.38 skriver politiet at det ikke er fare for eksplosjon, men at det fortsatt brenner godt på stedet.

– Det brenner i diverse avfall. Det er ikke meldt om personskader, skriver politiet.

Saken oppdateres!