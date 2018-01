Gartnerfirma slått konkurs

Roganytt

Det var Skatt Vest som begjærte at en 33 år gammel kvinne ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 94.532 kroner i skyldig moms og 263.963 kroner i skyldig skatt og arbeidsgiveravgift.

Kvinnen har drevet et firma i Gjesdal som har jobbet med beplantning av hager og parkanlegg som et enkeltpersonforetak.

Kvinnen ba om utsettelse, men fikk ikke dette av Jæren tingrett.

Retten la til grunn at hun var insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Per Asle Ousdal er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 5. mars.

