Gårdbrukerfirma gikk konkurs

Det var Randaberg Bygdeservice SA som var tirsdag var i Stavanger tingrett og meldte oppbud.

Samvirkelaget ble startet i 1999 etter et initiativ fra Randaberg Bondelag. De fleste som var med å stifte Randaberg Bygdeservice, var da også aktive bønder, som har hatt formål om å formidle tjenester fra deres medlemmer til offentlige etater, bedrifter, andre bønder og private.

Randaberg Bygdeservice har vært organisert som et samvirkeselskap, hvor medlemmene i all hovedsak er selvstendig næringsdrivende med forskjellig yrkesfaglig bakgrunn.

Firmaet har utført vaktmesteroppdrag, stell av hus og hage, felling av trær, klipping av hekker, mekanisk arbeid, mindre reparasjoner og vedlikehold, transport, vintervedlikehold som snørydding og strøing, og har hatt sertifiserte maskinførere til blant annet mobilkran, truck og anhukere til losse og lasteoperasjoner med mer.

Randaberg Bygdeservice har også drevet med hjelp og tjenester hvor kommunal hjemmehjelp og hjemmesykepleie ikke strekker til, som ekstra renhold, hagearbeid, hjelp til handling, følge til lege, tannlege, frisør, samt sosialt samvær med mer.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 430.727 kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 243.393 kroner.

Randaberg Bygdeservice SA omsatte i 2018 for nesten 2,7 millioner kroner.

Stavanger tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn – og at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Retten kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Trond Geitung-Larsen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 25. mai.

