Klokken 11.10 rykket politi og brannvesen ut til Lundehaugen ungdomsskole i Sandnes, etter melding om branntilløp på toalettene på skolen.

Politiet melder at det ble brukt fyrverkeri på et toalett og at det var brann i en søppelbøtte på et annet sted.

Operasjonsleder melder at politiet har opprettet sak.

Det er normalt drift på skolen.

