Det var klokken 02.15 at politiet fikk melding om røyklukt og at en brannalarm var utløst i et leilighetskompleks i Tellusveien i Stavanger.

Det førte til full uttrykning. Nødetatene var på stedet og tok seg inn i en leilighet.

Der fikk de kontakt med beboer, og oppdaget at det var noe røyk i leiligheten.

– Årsaken til røykutviklingen er matlaging, opplyser operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.