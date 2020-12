Full mann forsøkte å trenge seg inn i bolig

Politiet i Sør-vest har hatt en del å stri med i natt til 2. juledag. Politiets logg for natten innholder en rekke hendelser relatert til festing bråk og fyll.

Klokken 04.00 i natt fikk politiet melding om full mann som forsøkte å komme seg inn i en bolig. Patrulje ble sendt til stedet og kom etter hvert i kontakt med mannen.

Ifølge politiet kjenner partene hverandre og har vært sammen i juleselskap. Det oppsto bråk og krangel. Deretter skal vedkommende ha utøvd skadeverk på bilen til den ene parten.

– Mannen blir anmeldt for dette skadeverket. Han ble også gitt pålegg om å holde seg vekke fra den andre partens adresse, opplyser operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt lørdag morgen.

Slagsmål på utested

Det var også en rekke andre hendelser i løpet av kvelden 1. juledag og natt til 2. juledag.

Rundt klokken 22.00 hadde en mann i begynnelsen av 20-årene fått mer enn nok innabords på et utested i Egersund. Han anmeldes for ordensforstyrrelse og ble kjørt i arrest for avrusning.

Beit vakt

Like før klokken 23.00 rykket politiet ut til Stavanger sentrum. Det skal en mann ha bitt en vakt på utsiden av utested.

– Vakten vurderer å anmelde forholdet i ettertid. Ukjent gjerningsperson, opplyser politiet.

Tatt, så løslatt

Klokken 22.45, også dette i Stavanger sentrum, fikk politiet melding om trusler med kniv. En person ble pågrepet, mistenkt for å stå bak truslene. Etterforskning utover natten førte derimot til at denne mannen ble løslatt igjen.

– Det var mest sannsynlig aldri snakk om at kniv var i bildet, melder operasjonsleder.

På Bryne ble en mann bortvist fra et utsted etter å ha kranglet med vaktene. Det er ikke oppgitt hva krangelen dreide seg om.

Slagsmål i bolig

Klokken 23.12 fikk politiet melding om slagsmål på privat adresse i Sandnes. Flere berusede personer til stede da patruljen kom frem. Partene ble skilt.

– En av de involverte, en kvinne i begynnelsen av 20-årene, klarte ikke å oppføre seg og måtte kjøres til arrest for avrusning. Ingen ble skadd i slagsmålet, opplyser operasjonsleder.

Også i Suldal rykket politiet ut etter melding om slagsmål på privat adresse like over klokken 23.00. Patrulje ble sendt, men melder fikk kontroll på situasjonen og det roet seg før de kom frem, opplyser politiet.

Aggressiv og forvirret kvinne

LIke før klokken 01.00 fikk politiet melding om en forvirret og aggressiv dame som forsøkte å komme seg inn i en bolig i Randaberg. Hun hadde blant annet kastet fra seg yttertøyet. Patrulje ble sendt og kom i kontakt med damen.

– Hun bodde i nærheten og ble innlosjert i eget hjem. Ingen skade skjedd og ingen sak opprettes, opplyser politiet.