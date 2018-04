Full kvinne kjørte fra side til side på veien

Roganytt

Kjøreturen fant sted på Randaberg den 25. november i fjor omkring klokken 13.50.

Da den 50 år gamle kvinnen møtte i Stavanger tingrett kom hun med en uforbeholden tilståelse.

Kvinnen innrømmet å ha drukket vin og brennevin forut for kjøreturen og retten la til grunn at hun hadde hatt høy promille da kjøringen fant sted.

Vitner har opplyst at hun ikke maktet å holde seg i kjørebanen og kjørte fra side til side.

Videre var hun innom parkeringsplassen foran en matbutikk og retten kom til at hun hadde utsatt gående for en betydelig risiko for personskade.

Utåndingsprøve tatt av henne omkring to timer etter kjøringen viste en promille på 1,94.

I tillegg kom retten til at hun skulle dømmes for å ha kjørt uten førerkort tre dager etter at hun ble pågrepet for promillekjøring.

Straffen ble 34 dager i fengsel og en bot på 37.500 kroner.

Hun mistet også førerretten i to år og må avlegge full førerprøve for å få denne tilbake.

