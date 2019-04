Det har så langt brent i 6.000 mål i Sokndal, opplyste politiet i Sørvest onsdag morgen. De er bekymret for at brannen skal spre seg til Knubedal og videre retning Sogndalstrand.

Her ligger flere verneverdige hus. Derfor er det rekvirert en redningsskøyte fra Egersund som ved hjelp av en vannkanon dynker husene med vann.

– Brannen har ikke hatt den samme hastighet i natt, men nå er vinden i ferd med å spre seg igjen. Det er usikkert hvor fort den vil nærme seg, sier innsatsleder Kjetil Austrått i politiet til NRK.

Sogndalstrand er et av de best besøkte reisemål i Rogaland, og det eneste tettstedet i Norge hvor både trehusbebyggelsen fra 1700­- og 1800­-tallet, samt omkringliggende kulturlandskap er fredet, ifølge Visit Norway.

Berget hus på Helleren

Brannen i Sokndal har også spredt seg til Jøssingfjorden. Iherdig arbeid fra brannmannskaper natt til onsdag sørget for at de to verneverdige husene på Helleren i Jøssingfjorden ble berget fra flammene – som sto kun 30 meter fra husene, ifølge Stavanger Aftenblad.

Onsdag morgen står brannmannskaper fortsatt vakt ved husene.

Helleren i Jøssingfjord er et kulturminne og det finnes arkeologiske spor etter bosetning siden steinalderen.

De to husene er fra 1800-tallet, men deler av bygningene kan være atskillig eldre. Antakelig har det vært fast bosetning under Helleren siden 1600-tallet, ifølge Dalane folkemuseum som drifter husene.

Helikoptre og store mannskaper

160 boenheter og hundrevis av beboere er evakuert som følge av brannen. Brannmannskap fra hele Sør-Rogaland, Sivilforsvaret og Heimevernet. Fra klokken 10.00 onsdag morgen bidrar også seks helikoptre i slokkingsarbeidet.

