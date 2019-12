Frisørsalong slått konkurs

Det var Skatteetaten og Jæren kemnerkontor som begjærte at en 30 år gammel mann ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på omkring 300.000 kroner i skyldig skatt og moms.

30-åringen har drevet en frisørsalong på Jæren som et enkeltpersonforetak og opplyste i retten at han hadde to ansatte.

Ifølge 30-åringen mente han at gjelden til det offentlige var på litt under 180.000 kroner. Han erkjente ikke å være insolvent og motsatte seg at det ble åpnet konkurs.

LES OGSÅ: Båtsenter gikk konkurs

Retten la til grunn at saksøkerne har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for og at det skyldige beløpet er på 300.000 kroner.

Retten la også til at skyldneren er insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Hege Merete Oftedal er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 31. januar neste år.

LES OGSÅ: Fikk ikke feriepenger – slo arbeidsgiver konkurs

LES OGSÅ: Artist slått konkurs