Frisørsalong slått konkurs

Det var Skatteetaten og Jæren kemnerkontor som begjærte at Elins Dame og Herrefrisør AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 275.568 kroner i skyldig moms og skatt.

Elins Dame og Herrefrisør AS har holdt til på Klepp og erkjente å skylde det aktuelle beløpet.

Firmaet opplyste også ha ytterligere gjeld på 40.000 kroner i form av lønnskostnader. Firmaet er oppført på proff.no med fire ansatte.

Elins Dame og Herrefrisør AS omsatte i 2017 for 743.000 kroner og fikk samme år et negativt resultat på 161.000 kroner før skatt.

Ifølge Elins Dame og Herrefrisør AS var de ikke i stand til å betale det aktuelle beløpet nå, og i retten ga de uttrykk for at de ønsker en delbetaling over ett år.

Elins Dame og Herrefrisør AS erkjente å være insolvent og motsatte seg ikke at det ble åpnet konkurs.

Jæren tingrett la til grunn at saksøkerne har et forfalt krav som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

Retten viste også til at det er holdt utleggsforretning mot firmaet med intet til utlegg.

Retten la dermed til grunn at Elins Dame og Herrefrisør AS er insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Fredrik Undheim er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 18. juni i år.

