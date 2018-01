Fotobedrift har gått konkurs

Roganytt

Det var firmaet Pro Foto AS som var i Stavanger tingrett og meldte oppbud.

Pro Foto AS har holdt til på Madla og har vært Vestlandets største fagfotolaboratorium, og har siden 1986 produsert alt fra småbilder til store forstørrelser for fotografer over hele landet.

Pro Foto AS har også drevet en webportal for barnehage- og skolefoto.

Firmaet omsatte i 2016 for nesten 3,9 millioner kroner og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 297.000 kroner.

Stavanger tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn.

Retten kom også til at Pro Foto AS var ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller – og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.

Dermed var vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge til stede.

Advokat Leif Inge Håland er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 5. mars i år.

