– Fotgjenger ble påkjørt i gangfelt

Roganytt

Ulykken fant sted på Gausel den 8. november i fjor.

Klokken 07.00 var den 51 år gamle kvinnen fra Sandnes og kjørte bil på Gauselveien like i nærheten av Slettestrandveien i Stavanger.

Der skal hun ikke ha vært tilstrekkelig hensynsfull, oppmerksom og varsom.

Ifølge tiltalen skal det ha ført til at hun kjørte på en mann som gikk over et gangfelt, noe som gjorde at mannen ble påført skader.

Kvinnen må svare for forholdet i Stavanger tingrett den 9. mars i år.