Fortsatte å misbruke jente (14) etter at han fikk vite hvor gammel hun var

En 25 år gammel mann fra Sandnes er i Jæren tingrett dømt for overgrep mot en jente.

Da 25-åringen nylig møtte i retten erkjente han straffskyld etter tiltalen.

Den lød på at han i perioden fra desember 2016 til juni 2017 ved flere anledninger hadde samleie med fornærmede.

I den aktuelle perioden var fornærmede 14 år gammel.

25-åringen forklarte i retten at han hadde et kjæresteforhold med fornærmede, og at han i begynnelsen ikke visste hvor gammel hun var.

Han forklarte også at hun unngikk å vise ham legitimasjon eller annet som kunne bekrefte alderens hans. Men etter at de hadde møttes noen ganger fikk han tak i lommeboken hennes, der det framgikk at fornærmede var 14 år gammel og ni og et halvt år yngre enn ham.

Til tross for at han fikk vite hvor gammel fornærmede var fortsatte de kjæresteforholdet og den seksuelle omgangen.

Retten kom til at det ikke var noen formildende omstendigheter ved det straffbare forholdet.

«Selv om fornærmede oppfattet forholdet til tiltalte som et kjæresteforhold, var hun et barn og helt klart i behov av den beskyttelsen som straffebestemmelsen om seksuell omgang med barn skal gi», heter det i dommen.

Samtidig ble det lagt noe vekt på 25-åringens uforbeholdne tilståelse og det at saken var blitt noe gammel. Dermed ble straffen til fengsel i fem måneder. Han ble også dømt til å betale 40.000 kroner i oppreisningserstatning til fornærmede.

