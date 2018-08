Forsøkte å selge nakenbilde av lillesøsteren

Roganytt

17-åringen møtte nylig i retten tiltalt for flere forhold og erkjente straffskyld for disse.

I perioden fra 30. til 31. juli 2016 tok han bilder av lillesøsteren sin og en venninne av henne.

Jentene var fire og seks år gamle da hendelsen fant sted.

Ifølge 17-åringen oppbevarte han bildene på sin mobiltelefon i en kort periode.

Han lagret dem også i en nettsky. Brukerinformasjon til denne nettsky-kontoen la 17-åringen ut for salg via Mannegruppa Ottar.

Minst en person fikk oversendt denne informasjonen og fikk dermed tilgang til bildene, før en administrator for Mannegruppa Ottar varslet politiet.

Ikke i tvil

Når det gjaldt bildet tatt av lillesøsteren var ikke retten i tvil om at dette var et bilde som seksualiserer barn. Også når det gjaldt bildene tatt av den andre jenta kom retten til at dette var bilder som seksualiserer barn.

17-åringen ble også dømt for å ha produsert andre framstillinger som seksualiserer barn.

Han forklarte i retten at han en kveld i januar i fjor hadde klatret opp på et tak der en 13 år gammel jente bodde.

Fra taket filmet han fornærmede gjennom baderomsvinduet da hun kom ut av dusjen.

Han tok fire filmsnutter av fornærmede.

I etterkant lagret han materialet i en nettsky, som han forsøkte å selge tilgangen til via Mannegruppa Ottar.

Sendte til venninne

Minst en person i denne fikk tilgang til bildene.

Også i februar 2017 klatret han opp på taket til en 13 år gammel jente som han kjente fra før.

Fra taket tok han fem bilder av henne gjennom baderomsvinduet etter at hun hadde kommet ut av dusjen.

Etter dette sendte han bildene videre til en venninne av fornærmede via Snapchat.

Han ble også dømt for å ha mottatt bilder av en annen jente, sendt bilder av seg selv av seksuell karakter til en annen jente og for å ha krenket en annens fred ved hensynsløs, skremmende og plagsom opptreden.

Retten kom til at det var et relativt beskjedent antall bilder og filmer, men at det var skjerpende at han hadde produsert dette selv. Retten viste også til at materialet ble forsøkt solgt via en stor gruppe på Facebook og at det var betydelig spredningsfare.

Samtidig ble det tatt hensyn til hans unge alder. Dermed ble straffen satt til 120 dagers fengsel som ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

