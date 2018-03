Roganytt

Mannen var tiltalt for å ha hatt 424.000 bilder som seksualiserer barn eller viser overgrep mot barn.

I tillegg var han tiltalt for hatt 11.200 filmer av tilsvarende karakter.

Da 41-åringen møtte i Jæren tingrett kom han med en delvis erkjennelse av straffskyld for forholdene i tiltalen.

Den 9. juni 2016 foretok politiet ransaking hjemme hos 41-åringen i forbindelse med en annen sak.

I den forbindelse ble det beslaglagt noe datautstyr som 41-åringen hadde hjemme hos seg.

41-åringen er dataekspert og de PC-ene som beslaglagt hadde krypterte harddisker.

Ble liggende

Etter å ha jobbet med å dekryptere dette i en uke ble det oppdaget overgrepsbilder.

Saken ble liggende fram til mars 2017.

Da ble det besluttet å beslaglegge resten av datautstyret hjemme hos 41-åringen.

Det ble foretatt 41 beslag hjemme hos ham, og det viste seg at nesten alle lagringsmediene som ble beslaglagt var kryptert.

Det ble etter dette igangsatt et stort dekrypteringsarbeid hos politiet.

Fire personer

Fire personer jobbet med dette i en periode på nesten fire måneder fra 8. mars til 30. juni i fjor. I denne perioden var 41-åringen varetektsfengslet.

De fire klarte å dekryptere mye av materialet, men ikke alt i denne perioden. Jæren tingrett kom til at 41-åringen i det vesentligste hadde kommet med en uforbeholden tilståelse, men at han erklærte delvis straffskyld fordi han reserverte seg mot antallet bilder.

Retten kom til at han skulle dømmes etter tiltalebeslutningen, og at han også skulle dømmes for å ha forulempet en kvinnelig politibetjent da han svarte på en e-post fra henne.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at saken var svært alvorlig med tanke på omfang og innhold.

I den forbindelse ble det også vist til at det er lite rettspraksis når det gjelder saker med tilsvarende omfang.

I skjerpende retning la retten vekt på at 41-åringen fortsatte å laste ned overgrepsbilder etter at politiet hadde vært hos ham første gang.

– Rettferdiggjøre

I skjerpende retning la også retten vekt på at 41-åringens handlinger er svært profesjonelt utført, og at det er flere lagringsmedier som politiet ikke har klart å dekryptere.

Det ble anført av 41-åringens forsvarer at hans klient hadde vært åpen om utfordringer omkring pedofili, og at dette var formildende.

Det mente ikke retten.

«Tvert imot forsøkte tiltalte gjentatte ganger i sin forklaring å rettferdiggjøre sine handlinger. Han gjentok under hovedforhandlingen at flere land har/har hatt en lavere seksuell lavalder enn Norge. Han angrep politiet for å ha misbrukt overgrepsbegrepet for å skape politihelter og karrierer. I sin forklaring tok tiltalte aldri barnas perspektiv. Han framsto som selvsentrert og lite forståelsesfull for barnas behov.

Politiadvokat Fredrik Martin Soma la ned påstand om at 41-åringen ble dømt til fengsel i to år og seks måneder.

Retten kom til at fengsel i to år og tre måneder var tilstrekkelig. 41-åringen fikk også inndratt betydelige mengder datautstyr og må også betale 5000 kroner i saksomkostninger.

