– Forsøkte å drepe mann med bil

En 19 år gammel mann fra Sandnes er tiltalt for drapsforsøk.

Dette ved at han den 13. november i fjor omkring klokken 03.35 på Jærvegen i Sandnes med vilje skal ha ført bilen over i motgående kjøreretning. Dette skal ha ført til at han kolliderte med en møtende bil slik at sjåføren av denne ble påført livstruende skader.

«Fornærmede døde ikke idet han ble undergitt rask og adekvat medisinsk behandling på Stavanger universitetssykehus», heter det i tiltalen.

19-åringen er også tiltalt for kroppsskade mot en passasjer som befant seg i den møtende bilen. I tillegg lyder tiltalen på uaktsom kjøring og at han skal ha kjørt i 115 kilometer i timen i 40-sone.

Også 19-åringen skal ha blitt skadet i forbindelse med ulykken. I tillegg ble begge bilene totalvraket. Kjøringen skal også ha funnet sted uten at 19-åringen hadde gyldig førerkort.

Det er satt av fire dager til rettssaken som starter opp i Jæren tingrett den 13. januar neste år. Det er tatt forbehold om å legge ned påstand om erstatning/oppreisningserstatning til de fornærmede.

Politiadvokat Thale Thomseth skal være aktor i saken, mens Vegard Furdal Bråstein er oppnevnt som 19-åringens forsvarer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 19. november.

