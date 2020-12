Forsøkt stoppet av politiet – skal bare ha kjørt videre

14. januar neste år må en 23 år gammel mann fra Sola møte i Stavanger tingrett.

Bakgrunnen for det er at han natt til 2. mai i fjor skal ha kjørt bil i Sandnes mens han var påvirket av cannabis, amfetamin og narkotiske tabletter.

Også natt til 3. april i år skal han ha kjørt bil på Sola mens han var påvirket av cannabis og narkotiske tabletter.

I forbindelse med begge kjøreturene skal 23-åringen ikke hatt gyldig førerkort.

Han skal også ha unnlatt å stanse for politiet til tross for at det var gjort tegn om dette ved bruk av blålys.

