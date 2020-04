Forlot samboeren på restaurant og gikk på strippeklubb

En 49 år gammel mann møtte nylig i Haugaland tingrett tiltalt for tre tilfeller av vold mot samboeren.

Den første voldsepisoden fant sted i Polen i desember 2017 da 49-åringen og arbeidskollegene dro dit for å ha julebord.

Utpå kvelden dro 49-åringen og flere av de andre i følget på strippeklubb, men fornærmede ble ikke med.

Fornærmede forklarte i retten at hun hadde hatt en opphetet diskusjon med 49-åringen i forbindelse med at han hadde forlatt henne på restaurant for å gå på strippeklubb.

Hun fant det også sannsynlig at hun har opptrådt provoserende på telefonen, fordi hun var sint på ham.

Hun forklarte også at nærmest umiddelbart etter at de var gjenforent på rommet fikk et slag med knyttet hånd i ansiktet.

Retten la til grunn at 49-åringen hadde slått samboeren, men at han måtte frifinnes da saken ville vært foreldet i Polen.

Han ble også frifunnet for en voldsepisode som fant sted i Spania 25. mai 2018, da retten kom til at det var tvil om hva som hadde skjedd.

Han ble imidlertid dømt for en å ha vært voldelig mot fornærmede i Haugesund 12. mai 2018.

For dette ble straffen betinget fengsel i 30 dager, og han må også betale 10.000 kroner i oppreisningserstatning til fornærmede.

